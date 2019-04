Rogo monti pisani, 2mln per imprese danneggiate

La deputata Pd Susanna Cenni: “Finalmente, dopo gli interventi di Regione Toscana ed enti locali è arrivato un primo intervento finanziario anche dallo Stato che consentirà agli olivicoltori di avere un minimo di ristoro per la produzione perduta”.

“Dopo mesi di polemiche sterili e inutili, a cui non ho mai risposto poiché troppo impegnato a individuare le modalità migliori per dare un sostegno concreto e diretto al nostro territorio insieme ai parlamentari della Lega, sono felice di annunciare che, grazie alla nostra iniziativa legislativa, abbiamo trovato 2 milioni di euro per le imprese del settore olivicolo oleario dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti danneggiati dall’incendio del Monte Serra del settembre 2018”. Lo afferma il deputato della Lega Edoardo Ziello.

“Le risorse – aggiunge il parlamentare del Carroccio – grazie all’impegno del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio sono state trovate e messe a disposizione tramite apposito emendamento al Decreto Emergenze nei settori agricoli in crisi. Il fondo è costituito da 2 milioni di euro e riguarda le aziende del Monte pisano danneggiate dal rogo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi”.

Soddisfatta anche la deputata del Pd Susanna Cenni che aveva chiesto “un contributo di 5 milioni di euro prima che le forze politiche si accordassero su 2”. “È stata una lunga battaglia – spiega Cenni – iniziata con la missione della commissione agricoltura, poi proseguita con la risoluzione approvata all’unanimità in commissione. Finalmente, dopo gli interventi di Regione Toscana ed enti locali è arrivato un primo intervento finanziario anche dallo Stato che consentirà agli olivicoltori di avere un minimo di ristoro per la produzione perduta”.