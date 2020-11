ROCK CONTEST Quarta eliminatoria!

Nuovo appuntamento con il Rock Contest 2020. Quarta eliminatoria il prossimo lunedì 30 novembre alle ore 21. In gara: Rugo, Rooms By The Sea, Souvlaki, Gionata, Underlou, The Mushrooms. Ospite live: Nervi. Presentano Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso.

Appuntamento lunedì 30 novembre ore 21, in “prime time”, attraverso la multipiattaforma EDO Eventi Digitali Online di Controradio, nata con l’intento di produrre e diffondere eventi attraverso canali digitali: le note del Rock Contest scorreranno sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sul canale Youtube Controradio crossmedia, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.

I gruppi in gara sono: Rugo, Rooms By The Sea, Souvlaki, Gionata, Underlou, The Mushrooms. Ospite della serata live: Nervi. A condurre la puntata Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso di Controradio.

Gionata è un cantautore toscano. Nato e cresciuto a Lucca, dopo aver militato nei Violacida si trasferisce a Milano, dove dà vita alla propria carriera da solista. Nell’ottobre 2019 è uscito il suo disco di debutto L’America, pubblicato da Phonarchia Dischi. L’album è stato presentato con un tour che ha toccato diversi palchi importanti per la musica indipendente italiana. Rockit.it lo ha definito “uno dei cantautori tradizionalmente intesi più interessanti in circolazione”. FB

Rooms by the sea. Giovanissimo quartetto fiorentino (due ragazzi, due ragazze), dedito ad una forma di folk rock “evoluto” in inglese, guidato dalla matura e particolarissima vocalità della cantante. Hanno all’attivo una serie di singoli che hanno ottenuto notevoli riscontri a livello locale e si sono già classificati come semifinalisti nell’edizione 2018 del Rock Contest. FB

Rugo, da Lucca, nasce musicalmente nel 2016, nel 2020 lavora ai brani che andranno a comporre il primo album, registrato al 360 Music Factory di Livorno, in co-produzione con Andrea Pachetti e Ciulla. Rugo propone sonorità pop italiane, fatte di una certa attitudine naif, “dove nulla è come appare e l’attenzione alle piccole cose diventa chiave di lettura per un’altra realtà” attraverso quella che definisce la “Muzic Italien”. FB

Souvlaki. Un mix di musica techno e ambient. Dal vivo “suona, non mixa e non balla”. Ha sonorizzato una mostra fotografica su Brescia, la sua città, e nel 2016 ha pubblicato i singoli Metronome e Loss sulla raccolta “Burials Collection Vol.1”. FB

Underlou. Duo bolognese, accompagnato live da elementi percussivi, assieme dal 2019, attivissimi su radio, video e live, propongono una miscela “urban” elettronica e contemporanea già ottimamente accolta dalla stampa specializzata. FB

The Mushrooms sono un duo napoletano formatosi nel 2014 dopo vari cambi di formazione. Hanno all’attivo un EP presente su spotify e molte altre piattaforme, l’intento della loro musica è quello di esprimere i sentimenti più crudi di rabbia, risentimento e malinconia attraverso un violento garage psichedelico FB

