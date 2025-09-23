Controradio Streaming
Mar 23 Set 2025
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloConcertiRock Contest 2025 prorogato fino al 29 settembre!
ConcertiFestivalMusicaRock Contest

Rock Contest 2025 prorogato fino al 29 settembre!

By Redazione

Prorogata al 29 settembre la scadenza del bando di iscrizione al Rock Contest 2025. L’ultima occasione di avere un’opportunità unica per finanziare il proprio progetto artistico, farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori e mostrare il valore della propria musica. COCA PUMA, LAMANTE, EMMA NOLDE e WHITEMARY i primi nomi della giuria.

Ultima “chiamata alle arti” per partecipare al ROCK CONTEST di CONTRORADIO: la scadenza del bando di iscrizione al più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti è prorogata fino a lunedì 29 settembre.

È possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it per provare ad entrare a far parte dei 30 progetti selezionati e avvicinarsi alla possibilità di aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana.

Opportunità uniche che ormai ROCK CONTEST offre da quasi quarant’anni e proprio per questo, oltre ad essere considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, è anche il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze, un concorso che, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, valorizza le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e che pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax,Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Erriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i QBeta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente, etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

Nonostante l’ormai storica denominazione, il ROCK CONTEST è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, dream pop, r’n’b, trap, psichedelia, soul, folk, urban, nuovo cantautorato).

Per partecipare occorre essere artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali e compilare il modulo online caricando tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it entro il 29 settembre 2025.

Anche solo partecipare può fare la differenza perché in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

Le serate di selezione avranno luogo al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze che ospiterà poi le seminfinali. Le date di entrambe le fasi saranno comunicate prossimamente. Gruppi e artisti provenienti da fuori Toscana avranno diritto ad un rimborso forfettario delle spese di trasferta relative all’esibizione della fase eliminatoria.

Leggi il regolamento completo e compila la scheda di iscrizione online.

Articolo precedente
Giani, Cpr vanno riformati, in Toscana non ne vogliamo
Articolo successivo
Doping e estorsione, chiesto processo per 10 a Pistoia

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30694Cronaca18354Politica4093Cultura & Spettacolo3817Diritti2580Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI