Rock Contest 2024: tornano in palio i premi speciali di Regione Toscana

Entrambi del valore di 2.000 euro e finanziati dal FSE+, il primo giunge all’ottava edizione e come di consueto sosterrà il brano in concorso che meglio saprà esprimere desideri/inquietudini dei giovani e, in generale, la condizione giovanile.

Il testo del brano in concorso che si distinguerà per la positività dei valori e dell’impegno sociale riceverà invece il premio “Erriquez”, istituito nel 2021 dalla Regione Toscana in memoria del leader della Bandabardò prematuramente scomparso e in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa dall’artista durante tutta la sua vita.

I vincitori dei due premi saranno designati da una giuria di esperti composta dal direttore artistico del Rock Contest, da conduttori musicali dell’emittente Controradio e da rappresentanti di Regione Toscana.

“Di anno in anno la collaborazione tra Regione Toscana e Rock Contest si consolida sempre di più e per noi è motivo di grande soddisfazione”, commenta il presidente Eugenio Giani che tiene a sottolineare quanto sia “fondamentale che le istituzioni escano dalle proprie mura e stiano tra i più giovani”. “Questa manifestazione – prosegue Giani – ci consente di diffondere le informazioni sulle misure per i giovani toscani finanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus e far conoscere sempre di più Giovanisì, il nostro progetto per l’autonomia dei giovani”. “La conferma della presenza di due premi direttamente promossi dalla Regione testimonia ancora una volta la nostra volontà di sostenere passioni, ambizioni, creatività giovanile, valorizzando un grande patrimonio di cultura musicale e di potenzialità artistiche che anima i nostri territori”.

“I giovani rappresentano una priorità centrale nell’ambito della programmazione delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo Plus in Toscana per il ciclo 2021-2027”, osserva la responsabile Autorità di Gestione PR FSE+ della Toscana Elena Calistri, che spiega “In questa prospettiva, il sodalizio con il Rock Contest ha l’obiettivo di sostenere giovani talenti nella loro crescita artistica e professionale e insieme informare la platea di potenziali beneficiari sulle opportunità che la Regione Toscana dedica loro grazie al PR FSE+ 2021-2027. In un contesto di aggregazione musicale, in linea con la sensibilità giovanile, sarà veicolata la conoscenza degli interventi a sostegno di occupazione, istruzione e formazione giovanili”.

Le iscrizioni al Rock Contest 2024 sono aperte da alcuni giorni e resteranno aperte fino al prossimo 23 settembre.

Il Rock Contest è organizzato da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua e il patrocinio di Comune di Firenze. Sponsor B&C Speakers e MITA Academy, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording Studio.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione: