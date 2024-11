Rock Contest 2024: la seconda semifinale, venerdì 29 novembre al Glue

Dopo una prima gremitissima semifinale del Rock Contest, seguita (e votata) online da migliaia di persone, per la seconda semifinale di venerdì 29, sul palco del Glue Alternative Concept Space di Firenze, altri sei progetti si contenderanno l’attesissima finale. Lazy Lazarus da Firenze, Stato Brado da Bologna, Dlemma da Roma , Lo-Fi Le Fusa da Firenze, Ore di Sole da Lucca e Pietro Mio da Milano.

Sul palco del Glue (viale Manfredo Fanti Firenze) ascolteremo, live, l’indie rock in bilico fra elettronica e psichedelia dei fiorentini Lazy Lazarus, la concettuale “musica elettroacustica post-agricola” dei bolognesi Stato Brado, da Roma l’alternative rock in inglese delle giovanissime Dlemma e quello, in italiano, dei lucchesi Ore di Sole, l’indie rock in italiano dei fiorentini Lo-Fi Le Fusa, e il surreale teatro-canzone “indie” del milanese Pietro Mio. L’ingresso è, come sempre, gratuito!

Ma per conoscere meglio i progetti in gara è possibile consultare la pagina dedicata con tutte le info dettagliate. Grazie al voto della giuria specializzata e il voto online su www.rockcontest.it solo sei di loro giungeranno alla finale di sabato 7 dicembre al Viper Theatre. Oltre agli ospiti e i numerosi addetti ai lavori coinvolti nella valutazione dei progetti, la grande serata sarà impreziosita da uno speciale live di Andrea Appino. In occasione della finale il concerto del frontman degli Zen Circus sarà infatti un evento unico che vedrà la partecipazione di amici e colleghi che hanno condiviso con lui parte di una lunga carriera musicale.

L’ingresso alla finale del Rock Contest 2024 è gratuito per SOCI CONTRORADIO CLUB

INFO