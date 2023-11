Rock Contest 20233: tutti i vincitori.

ROCK CONTEST 2023

Vincono la 35esima edizione i Duck Baleno, secondo posto Lazzaro, terto classificato Edgar Allan Pop. Il Premio Enrico Greppi “Erriquez” va a Elso e a Lazzaro il Premio FSE/Giovanisì . A Elso anche il Premio Publiacqua e a Lazzaro il Premio “Best Live Experience”. Il Premio Ernesto De Pascale va a i Saul Project.

Sono i veronesi DUCK BALENO con la loro sintesi che unisce pop, rock, elettronica, folk, psichedelica, funk, i vincitori del Rock Contest 2023. Al secondo posto il sound elettronico del pistoiese LAZZARO e terzo classificato il pop non convenzionale tra indie e hip hop del romagnolo EDGAR ALLAN POP.

Una serata quella al Viper Theatre di Firenze che ha visto sul palco gruppi con esperienze musicali decisamente diverse: la canzone d’autore velata di synth-wave del pistoiese Lazzaro, gli Slebo, da Terni, tra post punk e rave techno con testi in italiano, il potentissimo duo fiorentino The Stand con il loro indomito hardcore digitale, il granitico post-grunge in italiano dei trentini Humus, da Verona i Duck Baleno, che potremmo inserire a pieno nella scena internazionale del “global psych rock” e il cantautorato pop d’avanguardia del romagnolo Edgar Allan Pop oltre all’inedita accoppiata degli ospiti speciali BUGO e NEW CANDYS che hanno ipnotizzato la gremitissima platea.

A stilare la classifica una giuria di esperti composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali e i direttori artistici dei tanti festival che quest’anno hanno collaborato con il Contest. Tra i tanti, Piero Pelù, Bugo, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Alessandro Nutini della Bandabardò, Antonio Aiazzi (Litfiba), Alessandro Baronciani, e altri addetti ai lavori come giornalisti specializzati, i rappresentanti di Audioglobe, Sam Recording Studio, Woodworm Label, Black Candy, Locusta Booking, GRS – General Recording Studio, Dischi Sotterranei, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi, Panico Concerti, Dischi Bastardi, i direttori artistici di Ypsigrock (Castelbuono – Palermo), Cinzella (Grottaglie – Taranto), Ferrara Sotto Le Stelle, Artico Festival (Bra – Cuneo), L’ars Rock Fest (Chiusi Scalo – Siena), WØM Fest (Lucca), Fans Out Festival,(Costigliole d’Asti), Let’s Festival 2023 (Castelfranco di Sotto – Pisa) e, come di consuetudine in giuria anche la vincitrice della scorsa edizione, Martina Saladino, in arte Marte.

A condurre l’intensa serata Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso di Controradio e Silvia Boschero di Radio Rai.

Hanno infuocato la serata come special guest i New Candys, punta di diamante del rock psichedelico nostrano “da esportazione”. Con il loro inconfondibile suono oscuro, la band veneta ha all’attivo tour in tutta Europa, UK, Stati Uniti, Canada, Messico ed Australia, partecipazioni ai più importanti festival internazionali. Con loro sul palco anche Bugo per interpretare insieme la loro cover di “Io mi rompo i coglioni” diventata “Everything’s Fucking Boring”.

I PREMI ASSEGNATI

Oltre 15.000 euro il valore complessivo dei premi assegnati, come sempre votati alla crescita e allo sviluppo professionale dei musicisti in gara.

DUCK BALENO, primi classificati, avranno a disposizione 3.000 euro da investire in un progetto artistico, LAZZARO, secondo classificato, potrà usufruire di 5 giornate in studio di registrazione con Andrea Ciacchini presso il prestigioso Sam Recording Studio di Lari. A EDGAR ALLAN POP, terzo classificato, va invece un gettone di 500 euro. Ma oltre a questi premi, che hanno riguardato i live della finale, una serie di premi tematici ha invece attinto all’intera rosa dei 30 selezionati per l’edizione 2023.

Il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (2.000 euro da investire in servizi legati all’evoluzione artistica del vincitore), giunto alla settima edizione, è il riconoscimento finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Ad essere premiato il brano che meglio è riuscito ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e, in generale, la condizione giovanile: “Oro” di Lazzaro.

Questa la motivazione ad esegesi del premio: “Il conflitto generazionale diacronico, la stasi del mondo adulto in collisione con lo slancio vitale dei giovani, la paura destabilizzante nella tormentata ricerca del proprio posto nel mondo, “Oro” è il disincanto per una mancata età aurea dell’esistenza, la presa di coscienza di una Fata Morgana vestita di desideri e disillusioni”.

Per la terza edizione del Premio Enrico Greppi “Erriquez”, messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò (2.000 euro in servizi legati all’evoluzione artistica del vincitore) è stato individuato in “Gentilezza” di Elso il brano che si è maggiormente distinto per la positività dei valori e dell’impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Motivazione: “La ricerca di un’isola dove ancorare le proprie speranze e permettersi di sentirsi fragili in un mondo pieno di insidie che non fa sconti. Il tentativo di smuovere un’umanità fatta da montagne innevate di quotidianità, indifferenza ed egoismo, ed esortarla a recuperare quel senso che le è proprio, spesso dimenticato, e sentirsi completi e vivi nel rispetto reciproco”.

“Gentilezza” di Elso si è aggiudicato anche il Premio Publiacqua, riconoscimento indirizzato al brano che meglio esprime i temi della sostenibilità, climate change, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza. Il Premio, indetto da Publiacqua SpA, consiste nella produzione di un videoclip musicale che sarà realizzato da The Factory PRD, casa di produzione video-cinematografica con all’attivo importanti collaborazioni (Max Gazzé, Levante, Emis Killa, Cristina Donà).

Motivazione: “Una rivoluzione che parte dal personale, da piccole, semplici cose, un mutamento di atteggiamento come motore di una società più giusta ed inclusiva.”

Il Premio Ernesto De Pascale, in collaborazione con la testata Il Popolo Del Blues, per la canzone che meglio coniuga musica e testo in italiano è stato assegnato ai lucchesi SAUL PROJECT con il brano omonimo.

Infine, la novità 2023, il Premio Best Live Experience a LAZZARO. Grazie ad Arte Residente LAZZARO potrà usufruire di 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.)

Il Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

Sponsor tecnici: Audioglobe e Sam Recording Studio.