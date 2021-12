Rock Contest 2021: i sei finalisti!

By

Sono Anton Sconosciuto, Big Sea, Biopsy O Boutique, Fogg, Hindya, Karaibi i sei progetti musicali giunti alla fase finale della 33a edizione del Rock Contest di Controradio. I sei finalisti si esibiranno alla finale sabato 18 dicembre dal vivo al Cinema La Compagnia di Firenze

Anton Sconosciuto, Big Sea, Biopsy O Boutique, Fogg, Hindya, Karaibi i sei progetti musicali giunti alla fase finale della 33a edizione del Rock Contest di Controradio. I finalisti sono stati scelti da una giuria formata dagli scout di Woodworm, Picicca, Locusta Booking, Audioglobe, Black Candy Prodizioni, Sam Recording Studio, dalla redazione di Rockit, dalla direzione artistica del Rock Contest e dal voto della giuria popolare online.

Ma attenzione, i giochi restano aperti per tutte le trenta bandi in gara, infatti i premi Premio FSE-GiovaniSì, il Premio Enrico Greppi Erriquez ed il Premio Ernesto de Pascale potrebbero essere ancora assegnati a gruppi e solisti diversi da quelli in finale.

Scopri qui le schede online delle band.

L’appuntamento con la grande festa per la serata finaleè per sabato 18 dicembre sul palco del Cinema La Compagnia arricchito dall’imperdibile spettacolo di Alessandro Baronciani “Quando tutto diventò blu”, concerto a fumetti. Ospiti Rachele Bastreghi, Emma Nolde, Her Skin, Ilariuni, Corrado Nuccini (Giardini di Mirò).

Prevendite aperte su www.cinemalacompagnia.ticka.it. Attenzione, posti limitatissimi!