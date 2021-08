Rock Contest 2021: aperto il bando!

By

Il Rock Contest riparte da 500.000! E’ il numero delle visualizzazioni ottenute dalla speciale “Computer Age Edition” 2020. La scommessa del 2021 è invece di tornare ad una grande festa finale dal vivo.

Il concorso è aperto a tutti i generi musicali e partecipare è semplicissimo: basta compilare il modulo e caricare tre brani originali. Una giuria di addetti ai lavori selezionerà le 30 band/artisti che accederanno alle fasi finali del concorso: 5 serate eliminatorie e 2 semifinali online. Quindi la finalissima che, Covid permettendo, si svolgerà dal vivo, a dicembre, a Firenze, insieme a ospiti illustri e con una giuria come sempre super qualificata.In palio il 1° premio del Rock Contest 2021 (3.000€), il 2° Premio (5 giorni in studio presso il prestigioso Sam Studio), il Premio FSE/Giovanisì (2.000€), il Premio Ernesto De Pascale (la registrazione del brano vincitore presso il Sam) e, novità di quest’anno, il Premio Enrico Greppi “Erriquez” in ricordo del leader della Bandabardò che proprio al Rock Contest nel 1988 esordì con i suoi Vidia e che nella scorsa edizione del Rock Contest regalò la sua ultima esibizione pubblica.

Ma per tutti i dettagli vi rimandiamo al regolamento ed alla pagina dei premi sul sito www.rockcontest.it

Il Rock Contest 2021 è organizzato a Firenze da Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – FSE/Giovanisì, Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze, con il contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, GRS Studio la partnership di Woodworm Label, Locusta Booking, Picicca, Black Candy Produzioni. Media partner Rockit.

L’immagine che accompagna l’edizione è di Alessandro Baronciani.

Infoline: 055.73.999.46 (dal lunedi al venerdi ore 11:00-15:00); E-mail contest@controradio.it Facebook: Rock Contest Controradio