River to River Florence Indian Film Festival festeggia 20 anni in sala

“Best of River to River 2020”. Due giorni di proiezioni e incontri con ospiti internazionali. Il 14 e 15 maggio al cinema La Compagnia per celebrare insieme al pubblico il meglio della 20/ma edizione del festival.

Il 14 e 15 maggio al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) si terrà il “Best of River to River 2020”, due giorni di proiezioni e incontri con ospiti internazionali per celebrare insieme al pubblico il meglio della 20/ma edizione, tenutasi online lo scorso dicembre, con l’aggiunta di alcuni nuovi eventi.

Il festival offrirà agli spettatori non solo alcuni dei film principali dell’edizione 2020, ma anche degli appuntamenti pensati appositamente per la due giorni in sala. Tra gli eventi da non perdere, l’omaggio per l’anniversario dai 100 anni del grande maestro del cinema indiano Satyajit Ray, con la proiezione di due suoi film, “Charulata” e “Nayak”.

Ray, regista bengalese nato a Calcutta il 2 maggio 1921, scomparso nel 1992, è una delle figure più autorevoli della cinematografia mondiale, probabilmente il nome internazionalmente più noto del cinema indiano. Erede di una grande tradizione intellettuale, è la figura di spicco del rinascimento bengalese, un movimento che ha profondamente cambiato la storia dell’India moderna attraverso l’incontro e la fusione del pensiero occidentale con quello orientale.

E ancora i documentari: “Indian Himalaya” di Matteo Aghemo, il viaggio attraverso le zone più sconosciute e remote del subcontinente. Con l’obiettivo di catturare scene di vita quotidiana che vadano oltre gli stereotipi. E “Buddha of the Chadar” di Sean Whitaker, un padre e un figlio intraprendono un pellegrinaggio lungo un antico sentiero sull’Himalaya. Nel programma, anche il cortometraggio di animazione “Photograph” di Ashutosh Pathak.

INFO Biglietti Tutti i film sono programmati al cinema “La Compagnia” in via Cavour 50/r, Firenze. Abbonamento: 15,00 euro Biglietto per singola fascia oraria (mattina, pomeriggio, sera): 6,00 euro Realtà virtuale: 3,00 euro.

I biglietti saranno in vendita da sabato 1° maggio al seguente link: https://cinemalacompagnia.ticka.it/