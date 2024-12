Ritrovata donna morta in un fosso nel Pisano. Ipotesi omicidio stradale

MONTESCUDAIO (PISA) – Una donna di 57 anni è stata trovata morta ieri sera in un fosso nella campagna della provincia di Pisa, lungo la strada provinciale Tre Comuni, nel territorio di Montescudaio, nei pressi di un salumificio.

Da prime ricostruzioni la vittima potrebbe esser stata investita e il conducente del mezzo che l’ha urtata non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

E’ quella di un omicidio stradale l’ipotesi investigativa sulla quale stanno lavorando da ieri sera i carabinieri della compagnia di Volterra (Pisa) per la morte di Fabiola Capresi, la donna di 57 anni, trovata morta a Montescudaio in un fosso lungo la strada provinciale dei Tre Comuni. Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Livorno dove sarà eseguita l’autopsia.

Il tratto di strada in cui è stato trovato il cadavere, avvistato da un passante – quando stavano per scattare le ricerche coordinate per persona scomparsa dopo la denuncia dei familiari della 57enne preoccupati che risultasse irreperibile da alcune ore – non è coperto da telecamere di videosorveglianza ma gli inquirenti hanno rinvenuto sull’asfalto alcuni pezzi piuttosto piccoli della scocca di un’auto. Frammenti di plastica che saranno esaminati a caccia di indizi utili per cercare di individuare il pirata della strada che dopo avere urtato la donna si è allontanato senza prestarle soccorso. Saranno infatti visionate anche le telecamere in entrata e uscita della strada provinciale per cercare di ricostruire i transiti in un orario compatibile con l’investimento della donna.