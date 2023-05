Ritrovano un portafogli con 980 euro e lo restituiscono al proprietario

Un bel gesto che ha come protagonisti tre cittadini di Pietrasanta. Una buona azione che certo farà felice il proprietario di quel portafogli, che si è visto restituire indietro quasi mille euro che aveva perso.

Alcuni cittadini hanno trovato in terra un portafoglio con 980 euro e lo hanno consegnato a una pattuglia della polizia municipale, così oggetto e denaro sono tornati al legittimo proprietario. Un professionista del posto, dopo aver effettuato alcuni acquisti, senza accorgersene stamani ha perso il portafoglio che conteneva, oltre a documenti personali, anche la cospicua somma di denaro. Ma altre tre persone, anche loro residenti in città, si sono accorte dell’oggetto a terra, in piazza dello Statuto e non hanno esitato ad affidarlo all’equipaggio della polizia locale che, proprio in quel momento, stava attraversando la piazza per la consueta pattuglia.

Al Comando sono state avviate subito tutte le procedure per rintracciare il proprietario che, contattato dagli agenti, è stato invitato a recarsi presso gli uffici. Qui, dopo le necessarie verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, denaro compreso, il portafoglio è stato riconsegnato al professionista che ha ringraziato gli agenti e si è riservato di fare altrettanto con i tre concittadini autori del ritrovamento. Il lieto fine è stato suggellato da una foto ricordo.