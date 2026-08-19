Controradio Streaming
Mer 19 Ago 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaRitaglio con parole di Spatuzza inviato al pm della Dda, scorta rafforzata
ToscanaCronaca

Ritaglio con parole di Spatuzza inviato al pm della Dda, scorta rafforzata

By Raffaele Palumbo

Un ritaglio del quotidiano La Nazione, con riferimenti al pentito di mafia Gaspare Spatuzza e alle stragi del 1993, è stato imbucato nella cassetta delle lettere del magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Leopoldo De Gregorio.

Un ritaglio del quotidiano La Nazione, con riferimenti al pentito di mafia Gaspare Spatuzza e alle stragi del 1993, è stato imbucato nella cassetta delle lettere del magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Leopoldo De Gregorio, a cui è stata di conseguenza aumentata la scorta. Il pm De Gregorio a Firenze, insieme al collega Lorenzo Gestri, sostiene l’accusa nel processo al gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, vicino ai boss Graviano, imputato per calunnia contro il giornalista Massimo Giletti e per favoreggiamento personale con l’aggravante della finalità mafiosa. In passato De Gregorio è stato titolare di altre inchieste delicate come quella sui mandanti occulti delle stragi di mafia. Spatuzza, invece, è il pentito che con le sue dichiarazioni contribuì a chiarire nuovi aspetti, rispetto a quanto noto, sull’attentato dell’autobomba in via de’ Georgofili a Firenze la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. Il ritrovamento della pagina di giornale nella buca della posta del magistrato De Gregorio risale a qualche settimana fa. Secondo quanto riferito, il foglio non sarebbe stato accompagnato da scritte o minacce, ma il contenuto dell’articolo ha destato l’attenzione di squadra mobile e Digos di Firenze. Per questo sono stati disposti accertamenti, fra cui l’individuazione di impronte. Al vaglio anche le telecamere presenti nella zona alla ricerca di possibili indizi. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Intanto per De Gregorio, che aveva già una misura di protezione, è stato deciso un livello superiore di scorta.
Articolo precedente
In Toscana 638 casi di Peste suina africana, dato più alto d’Italia nel 2026
Articolo successivo
Prato, dalle immagini della telecamera la verità sul ferimento del 22enne al Santo Stefano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32151Cronaca19481Politica4383Cultura & Spettacolo3872Diritti2725Sanità2582

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI