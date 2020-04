Ristoratori: consegna chiavi, Nardella “blocco Cosap, al vaglio anche Tari e lancio piano sul suolo pubblico”

Incontro oggi a Firenze tra il Sindaco di Firenze, Dario Nardella e una delegazione dei Ristoratori Toscani, il gruppo che raccoglie oltre 6000 imprese del mondo della ristorazione.

Consegnate al primo cittadino le chiavi di 1500 locali che ieri sera hanno spento le luci per l’ultima volta in un flash mob per evidenziare la situazione di difficoltà del settore, in vista di una apertura che nelle intenzioni del Governo non sarà prima di giugno. “Sono gli stessi problemi che come Sindaci stiamo portando all’attenzione del Governo, abbiamo bisogno di ripartire in condizioni di sicurezza fattibili e garantite facendo rete tra istituzioni, soggetti economici e cittadini – ha detto Nardella annunciando le azioni dell’amministrazione comunale: “cancellare la Cosap per il periodo di chiusura dei locali, siamo impegnati a valutare anche allo stop della Tari e lanciamo la candidatura di Firenze per un piano di uso del suolo pubblico, i luoghi di socializzazione devono essere quanto più possibile all’aperto quindi quando il governo farà aprire la ristorazione daremo suolo pubblico gratuito a chi non ce l’ha, con sedie e tavolini e spazio aggiuntivo a chi già lo paga”.

Ascolta le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Nardella e da Pasquale Naccari dei Ristoratori Toscana ai microfoni di Chiara Brilli