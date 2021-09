“Riprendiamoci le piazze” domani GKN in corteo

ll corteo per la GKN, che condenserà oltre due mesi di mobilitazione , è previsto per le 15 e interesserà diverse zone, a partire dalla Fortezza da Basso .

“Riprendiamoci le piazze unificando le crisi in una vertenza generale per il lavoro” lo dichiara Dalida Angelini segretaria generale della CGIL Toscana alla vigilia della manifestazione che vedrà nuovamente in piazza i lavoratori della GKN. Ancgelini chiede “il ritiro dei licenziamenti e il riavvio dello stabilimento di Campi Bisenzio, norme stringenti contro le delocalizzazioni, un forte intervento pubblico per risolvere le crisi in corso e rilanciare il sistema produttivo manifatturiero toscano”.

Il corteo, che condenserà oltre due mesi di mobilitazione, è previsto per le 15 e interesserà diverse zone, come Fortezza da Basso, piazza Indipendenza, piazza San Marco, piazza Santissima Annunziata, piazza D’Azeglio, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazzale Michelangelo. “Problemi alla circolazione potrebbero verificarsi anche per la ‘Marcia per la terra’ organizzata da Mondeggi Bene Comune e dal Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane”.

Domani a Firenze anche altre manifestazioni, oltre a quella della GKN. A partire dalla ‘Marcia per la terra’ organizzata da Mondeggi Bene Comune e dal Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane”. Il corteo dalle 14 interesserà piazza Poggi, lungarno Cellini, piazza Ferrucci, via Gian Paolo Orsini, piazza Ravenna, viale Giannotti, viale Europa, via Chiantigiana, Ponte a Ema, Grassina fino a Mondeggi (con arrivo previsto intorno alle 20).

Sempre per il 18 settembre, dalle 16.30 alle 19, Palazzo Vecchio segnala il presidio dell’associazione M.E.T.A. in piazza della Repubblica ma questo “con limitate ripercussioni”.

Più impattante per la mobilità stradale, invece, il corteo organizzato da Collettivo Queer, che partirà da piazza Santissima Annunziata e interesserà piazza San Marco, via XXVII Aprile, piazza Indipendenza, via Nazionale, piazza della Stazione, via della Scala, Porta a Prato (dalle 17).

Da segnalare, infine, anche la “Festa della Curva Fiesole” in programma in serata al prato delle Cornacchie delle Cascine; e sempre alle Cascine, nel Parco del Quercione, dalle 15 alle 18, si svolgerà l’Informagiovani Day.