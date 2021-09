Lucca: giostre gratis per i ragazzi e le ragazze disabili

By

Accadrà mercoledì 22 settembre, al Luna Park di Lucca nel contesto della settimana dedicata agli studenti.

Il prossimo mercoledì 22 settembre al Luna Park di via delle Tagliate a Lucca si terrà la giornata dedicata alla disabilità. Da alcuni anni infatti i gestori delle attrazioni presenti offrono questa opportunità ai bambini e alle bambine con disabilità, nel contesto della settimana dedicata agli studenti.

Il pomeriggio del 22 il Luna Park sarà aperto alle ore 15 con un saluto ai ragazzi che proverranno da tutta la provincia che potranno assistere a un intrattenimento ludico e musicale. Verrà distribuito un gadget, il tradizionale bombolone e infine tutti potranno salire gratuitamente con i rispettivi accompagnatori sulle giostre. Le assessore allo sviluppo economico e al sociale Chiara Martini, Valeria Giglioli assieme al presidente del Tavolo per le Disabilità Pilade Ciardetti invitano tutti quindi, privati e associazioni, a partecipare a questa festa molto attesa dai ragazzi che potranno passare insieme un pomeriggio piacevole.

Anche in occasione di questo evento valgono le prescrizioni anti-covid per tutti: green pass e mascherina per tutti coloro che hanno più di 12 anni. Sono esonerati bambini e bambine con età inferiore ai dodici anni.

L’amministrazione comunale apprezza e ringrazia i gestori delle attrazioni per la disponibilità e sensibilità dimostrate che contribuiscono a garantire una sempre maggiore inclusione delle persone con disabilità alla vita sociale della città. Per aggiornamenti e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email a.grasseschi@comune.lucca.it oppure consultare la pagina Facebook “Luna Park Settembre Lucchese”.