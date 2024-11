Ripetuta violenza su un minore, arrestato 30enne a Firenze

Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di un minore e corruzione dello stesso. Con questa accusa nei giorni scorsi è stato arrestato dalla polizia un 30enne di origine straniera in esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Firenze.

A far partire le indagini della squadra mobile il mese scorso, la segnalazione dell’ospedale pediatrico Meyer, a seguito di una visita specialistica a cui era stato sottoposto il bambino di età inferiore ai 14 anni.

I referti medici non avrebbero lasciato alcun dubbio in merito al fatto che il minore avesse subito ripetute violenze. Il 30enne – secondo una nota della questura – avrebbe approfittato delle condizioni di coabitazione e ospitalità, pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, non solo per usare violenza sul giovanissimo ma anche per mostrargli filmati pornografici.