Rinviato l’appuntamento con Isabella Insolvibile per la rassegna “Il libro della Vita”

Con una nota la rassegna “Il Libro della vita”, X edizione, quest’anno dedicata alla memoria di Sergio Staino – comunica che la storica e collaboratrice di Rai Storia, Isabella Insolvibile, non potrà partecipare all’evento, in programma domani domenica 18 febbraio all’Auditorium di Scandicci, per motivi di salute. La data – si legge nel comunicato – sarà recuperata appena possibile.