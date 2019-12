Rimane con un braccio incastrato nella macchina, grave operaio

Un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro verificatosi intorno alle 11 a Empoli (Firenze), in un’azienda che lavora materie plastiche nella zona industriale del Terrafino.

Secondo quanto appreso, l’uomo è rimasto con un braccio incastrato all’interno di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza. L’operaio, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Empoli. In azienda sono arrivati anche i tecnici della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Centro per ricostruire la dinamica dell’incidente.