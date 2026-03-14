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Rider: Cgil, oggi giornata di mobilitazione. A Firenze presidio ore 15 piazza Adua

By Domenico Guarino
rider Firenze
Foto Controradio

Oggi giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua.

“L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider che noi abbiamo denunciato da anni  nelle piazze e nei tribunali: anche a Firenze centinaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti” questa la denuncia della SCGIL che ha organizzato la manifestazione. .

La mobilitazione punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe e riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro.

“La mobilitazione del 14 marzo – afferma la Cgil – è un’occasione importante per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria in un cambiamento concreto: superare precarietà e sfruttamento e garantire ai rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Nei prossimi giorni la Cgil continuerà il confronto con i rider nelle città e nei luoghi di lavoro per tradurre questa fase in un cambiamento strutturale nel food delivery”.

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