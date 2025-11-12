www.controradio.it Rider: presentato a Firenze disegno legge per tutele Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed

Sospendere le consegne e tutelare economicamente i rider nei giorni di emergenza climatica. Perché lavorare non deve significare rischiare la vita. Dopo la presentazione a Torino, la Proposta di Legge Griseri Prisco arriva a Firenze: questa mattina, mercoledì 12 novembre, è stata infatti illustrata l’iniziativa a Casa Rider.

L’immagine che ha acceso la legge è quella descritta da uno degli ultimi articoli scritti dal giornalista di Torino Paolo Griseri, che pochi giorni prima di mancare descrisse le condizioni di lavoro dei rider durante l’alluvione di Bologna, a ottobre 2024. Contemporaneamente, si è scelto di dedicare la legge anche ad Antonio Prisco, rider e sindacalista di Nidil CGIL.

La prima firmataria della legge è l’Onorevole Chiara Gribaudo, sentiamo le sue parole oggi a Firenze