Richard Ginori: l’eccellenza italiana ripartita puntando sicurezza, qualità e progettazione

Fra le eccellenze del Made in Italy che hanno ripreso la produzione dal 4 maggio scorso c’è la Richard Ginori fra le prime del territorio della Piana ad applicare i protocolli di sicurezza e ripartire.

La storica manifattura di Sesto Fiorentino del gruppo Kering nel frattempo aveva dato vita, sul suo profilo Instagram, a delle iniziative per rimanere connessi con i propri clienti e follower.

Adesso tutti i 140 dipendenti sono tornati operativi con turni differenziati per 6 ore al giorno + 2 ore di cassa integrazione.

Sicurezza e qualità al primo posto rispetto alla produzione e potenziamento del lavoro in progettazione sui nuovi prototipi per la nuova collezione Ginori.

Come ci racconta l’intervista realizzata da Chiara Brilli ad Alessandro Picchioni, Filctem Cgil