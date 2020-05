“Riapriamo i bambini!”

Una petizione per chieder di formulare azioni per i bambini che comprendano anche la fascia 0-3 anni, perché non si può far finta che non esistano, rimandando il problema a settembre. ASCOLTA L’INTERVISTA

I bambini NON sono la priorità per questo Paese. Sono stati dimenticati durante il lockdown e anche adesso che si riapre tutto i bambini continuano a non essere considerati cittadini uguali agli altri.

Possiamo accettare questa discriminazione? Assolutamente no!

Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte di formulare azioni per i bambini che comprendano anche la fascia 0-3 anni, perché non si può far finta che non esistano, rimandando il problema a settembre.

Chiediamo di promuovere progetti e sostenere le amministrazioni regionali e comunali che hanno già avviato percorsi innovativi e sperimentali, studiati e approfonditi nella fase di lockdown.

Bisogna fare presto, perché è già troppo tardi!!!

Per firmare la petizione clicca QUI