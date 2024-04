Riaperto al pubblico il parco di Pratolino – A partire dal giorno di Pasqua, è riaperto al pubblico nei fine settimana il Parco mediceo di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, che vanta dal 2013 anche il riconoscimento UNESCO insieme alle altre Ville e Giardini Medicei.

Fino al 27 ottobre il grande parco sarà aperto venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (10-18 nel mese di ottobre). Aperture anche il 29, 30 aprile e 2 maggio (orario 10-20). Il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (escluso festivi e aperture straordinarie), sarà visitabile visitabile solo su prenotazione, dalle 9 alle 14.

https://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino

Molto sono le attrattive che il Parco può offrire al visitatore: oltre ad ospitare il Colosso dell’Appennino (opera del Giambologna per la quale il Parco è forse maggiormente conosciuto), custodisce le opere e manufatti del genio buontalentiano di impianto originale mediceo (Cappella, grotta di Cupido, Scuderie, Villa Paggeria, Gamberaie), ospita due giardini all’italiana nella parte medicea e allo stesso tempo è circondato da un giardino-paesaggio in stile romantico (frutto degli interventi ottocenteschi, quando la proprietà è passata prima ai Lorena e poi ai Demidoff), offre percorsi in bosco per gli appassionati di trekking o nordic walking, o semplicemente per rigenerarsi nella natura. Infine il Parco è anche meta ideale per gli appassionati di fauna (99 sono le differenti specie che abitano nel parco) e flora, con specie arboree di pregio quali l’abete bianco, grandi querce e altri alberi monumentali.