Rfi, traffico treni regolare dopo stop Capalbio

Rfi rende noto che, a partire dalle 4:30, è tornato regolare il traffico dei treni sulla linea Tirrenica tra Grosseto e Roma, dopo lo stop di ieri nell’area di Capalbio a causa dei problemi creati dal maltempo agli impianti ferroviari.

Ieri sera, in seguito al blocco della circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica, tra Orbetello (Grosseto) e Montalto di Castro (Viterbo), a causa del maltempo che ha interessato la zona a sud del capoluogo maremmano, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza per il trasbordo, da un treno bloccato a un alto convoglio, di 250 passeggeri. La linea è stata interrotta per un cavo tranciato all’altezza di Capalbio. “Non si segnalano particolari criticità”, precisano i pompieri.

Il blocco della circolazione ha causato fino a 7 ore e mezzo. Rfi specifica che ci sono stati “rallentamenti fino a 340 minuti per un treno Av”, 70 per altri due convogli Av, “fino a 130 minuti per 3 Intercity, fino a 510 minuti per 1 Intercity, fino a 380 minuti per 13 Regionali; 3 treni Av, 1 Intercity e 5 Regionali limitati nel percorso; 1 treno Av e 1 Regionale cancellato”. Si spiega anche che i treni sono stati fermati nelle stazioni tranne uno, nell’area di Capalbio.

I problemi nella zona di Capalbio, spiega sempre Rfi, sono iniziati a metà pomeriggio, con rallentamenti nell’area di Capalbio “per un inconveniente tecnico”, poi alle 21 la spiegazione che a causarlo è stato il maltempo. Nella serata di ieri la causa era stata addebitata a fulminazioni.