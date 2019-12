Rettore Firenze: da Legge Bilancio scenari complicati per tenuta Atenei

“L’attuale legge finanziaria prefigura scenari davvero complicati per la tenuta del sistema universitario nazionale, tali da destare una forte preoccupazione riguardo alla possibilità di preservare una politica virtuosa a favore del diritto allo studio”. Così il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei, a margine della presentazione del bilancio di previsione 2020 approvato oggi dall’Ateneo fiorentino.

“Senza una rapida inversione di tendenza – ha proseguito il rettore – non potremo raggiungere gli obiettivi di incrementare significativamente la percentuale dei laureati nella fascia 25-34 anni e di arginare la drammatica emigrazione di giovani talenti”.

Nel bilancio di previsione dell’Ateneo di Firenze sono circa 439 milioni di euro i costi dell’esercizio, coperti da altrettanti proventi, con un conto economico in equilibrio contabile. La voce più importante in entrata è quella del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo): il prossimo anno l’Università stima di ricevere circa 229,5 milioni di euro di Ffo non vincolato, oltre al finanziamento per circa 14 milioni di euro per i nove dipartimenti di eccellenza e ai fondi per il dottorato e le borse post laurea.

Nel 2019 gli indicatori di sostenibilità economico finanziaria previsti dal ministero sono in miglioramento e confermano il consolidato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che si affianca a un sostanziale allineamento dell’incidenza dell’ateneo fiorentino sul totale nazionale degli atenei pubblici in riferimento al Ffo, ai costi per il personale di ruolo e al numero di studenti (fra il 3,3% e il 3,4%). Con il previsionale 2020 non si prospettano significativi scostamenti in tali indicatori e incidenze. Per il 2020 gli introiti presunti delle tasse degli studenti in corso saranno molto al di sotto della soglia del 20% sul Ffo prevista dall’attuale normativa, grazie anche a un modello di esenzione e di contribuzione progressiva particolarmente attento alle fasce di reddito più deboli, che fa registrare a Unifi una tassazione media per studente fra le più basse d’Italia.

Nelle previsioni per il 2020 sono inclusi poi investimenti nelle risorse umane per reclutare circa 120 fra docenti ordinari, associati e ricercatori, oltre ad altre unità di personale tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici, in modo da far fronte non soltanto alle cessazioni già avvenute ma anche a quelle che avverranno entro la fine dell’anno. Al forte investimento in risorse umane si aggiungono importanti finanziamenti, nell’ambito degli obiettivi strategici, per la ricerca, la didattica e la terza missione. Nel 2020 riprenderà poi l’orario prolungato, fino alle 23 da lunedì e venerdì, e fino alle 19 il sabato, per le biblioteche di Brunelleschi e Novoli.