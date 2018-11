Parco della Piana, 7 milioni per 38 km di rete ciclabile

🔈Firenze, la Regione Toscana ed i rappresentanti dei Comuni di Firenze, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Prato, hanno sottoscritto un accordo di programma che prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete ciclabile e la loro integrazione con i percorsi ciclopedonali già realizzati o in corso di realizzazione, con un nuovo investimento di quasi 7 milioni di euro in tre anni, per la creazione nel Parco della Piana, di una rete ciclabile di oltre 38 km.

Nel dettaglio, la Regione Toscana si è impegnata a garantire la realizzazione di quanto previsto dall’accordo sulla rete ciclabile cofinanziando interventi dal valore totale di € 6.803.271,03, che avranno copertura finanziaria grazie alle risorse POR FESR 2014-2020.

I Comuni beneficiari, la Città metropolitana e la Provincia di Prato si sono invece impegnati a partecipare con cofinanziamenti dove previsto, a portare a termine i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed a rendicontarli entro il 30 ottobre 2022. Gli enti locali si faranno inoltre carico della gestione e della manutenzione delle opere una volta entrate in funzione.

“Dobbiamo pensare – aggiunge Ceccarelli – che questo sistema di ciclopiste sarà raccordato alla ‘ciclostrada’ a quattro corsie tra Firenze e Prato, quindi in tutto saranno oltre 38 km di ciclopiste che connetteranno importanti centri abitati, aree commerciali e produttive ed anche di unire tra loro ciclopiste già esistenti. Una volta realizzata questa infrastruttura contribuirà senza dubbio a far diminuire il numero dei mezzi privati in circolazione, con benefici per la qualità dell’aria e per la sicurezza stradale. E non dimentichiamo l’aspetto turistico e il fatto che, essendo collegata anche alla ciclopista dell’Arno, potrà rappresentare un’opportunità anche di promozione del territorio. L’Italia è una delle mete più amate dai cicloturisti, secondo in europa solo all’Olanda. Grazie alle nuove infrastrutture ciclabili i nostri territorio vedranno crescere ulteriormente la loro attrattività, anche per un turismo più lento e sostenibile”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessore regionale al territorio Vincenzo Ceccarelli: