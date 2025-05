Resta sotto macchina agricola, secondo morto in Toscana

Secondo morto in lavori di agricoltura in Toscana oggi dopo quello a Cinigiano (Grosseto). Un anziano è morto questa mattina per un incidente col trattore in un campo nel territorio di Montespertoli (Firenze).

L’uomo, 85 anni, è rimasto sotto un utensile agricolo collegato al trattore per la lavorazione della terra. Sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, ed è stato inviato anche l’elisoccorso Pegaso. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto salvarlo.

A chiamare i soccorsi sarebbe stata la moglie che sul momento, per la concitazione, non ha saputo indicare subito con precisione in quale appezzamento di terreno l’85enne stesse lavorando, se nel comune di Lastra a Signa o nel versante di Montespertoli. Due squadre dei vigili del fuoco si sono attivate per la ricerca in entrambe le proprietà. Accertamenti già avviati da parte dei carabinieri e del personale della Medicina del Lavoro dell’Asl di Firenze per ricostruire le circostanze dell’incidente agricolo.