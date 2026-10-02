Renzi, ‘se qualcuno rompe il centrosinistra e perde, lo rincorrono coi forconi’

“Quello che è certo è che la Meloni ha fallito e che quindi, se qualcuno oggi rompe l’alleanza di centrosinistra e perde le elezioni, il popolo del centrosinistra lo rincorre coi forconi per sette generazioni. Basta polemica, andiamo a vincere”. Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, prima dell’inizio di Leopolda 14 a Firenze.

“Credo che Schlein abbia detto una cosa naturale e di buon senso. Il Partito Democratico ha un peso maggiore rispetto agli altri: penso che questo sia giusto. Mi piacerebbe che non fossero parole giuste perché vorrebbe dire che allora Italia Viva col 3% può decidere tutto. Invece è giusto che Italia Viva conti per il 3% e il Movimento 5 Stelle per il 10% e il Partito Democratico ha preso più voti degli altri” ha ragionato Renzi.

Che ha aggiunto “dopodiché queste parole di Elly Schlein sono parole che sono accompagnate comunque da un gesto di generosità perché lei dice ‘Io ho più voti di tutti, ma sono disponibile a fare le primarie e quant’altro’ – ha aggiunto -. Quindi francamente devo dire che le parole di Elly Schlein sono condivisibili dalla A alla Z e lo dice uno che avrebbe tutto l’interesse a fare i conti con l’uno vale uno perché siamo i più piccoli della coalizione: però siamo anche quelli più gagliardi. Comunque sono totalmente d’accordo con Elly Schlein”

Il centrodestra “è ad un bivio. O la Meloni vince le elezioni e si prende il Quirinale. O le perde e va casa. O va al Quirinale o va a casa, non c’è una terza via e quindi io faccio di tutto perché vada a casa” detto ancora il leader di Italia Viva

In vista delle politiche secondo Renzi il punto “fondamentale è che c’è il proporzionale. Chi vuole votare per Iv non vota Conte, così come chi vuole votare M5s non vota Renzi. Poi naturalmente c’è un premio di maggioranza. Per rendere più chiaro questo lo ribadirò con forza domenica nel discorso finale: ho detto che non mi candiderò sul premio di maggioranza, ma solo sul proporzionale”.

A chi gli chiedeva cosa fosse Itaca, Renzi ha risposto “chi è l’Itaca da riprendere? L’Italia perché dopo quattro anni di governo piaccia o non piaccia i risultati sono quelli che la gente tocca con mano”, come “l’aumento del costo della benzina, del costo del supermercato, della cena al ristorante, del mutuo, della bolletta. Si sta peggio di quattro anni fa: c’è anche una sensazione sempre più forte di minore sicurezza”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, parlando con i giornalisti prima dell’inizio della Leopolda 14, a Firenze, il cui titolo è “Riprenderci Italia”.

“L’Itaca che dobbiamo riprenderci è l’Italia e per farlo a me colpisce e commuove vedere mille ragazzi della scuola di formazione – ha aggiunto -. Altri luoghi nei quali ci sono mille ragazzi che stanno tre giorni a fare scuola di formazione non li conosco. È un bel mix tra i più giovani e i diversamente giovani”.

Infine Renzi ha confermato: “se ci saranno le primarie ci sarà anche un candidato di Italia Viva a Casa Riformista. Dopodiché, quello che è fondamentale, è che nel centrosinistra ci siano le idee di Italia Viva-Casa Riformista che a questa Leopolda verranno fuori con grande determinazione”. “Silvia Salis? Lei ha già detto di no, rispettate ciò che ha detto. Io la rispetto, fatelo anche voi”, le parole di Renzi a proposito della prima cittadina di Genova. E poi ha ribadito: “Il candidato di Italia viva, se ci saranno le primarie, arriverà alla fine, vedremo. Io ho sempre detto che piace l’idea di un sindaco, però non mi domandate di De Luca, che viene qui a parlare di sicurezza”.