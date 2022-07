Renzi: “Obiettivo è arrivare al 5%”, e lancia la campagna ‘Dammi il 5’

Firenze, in un’intervista all’Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha dichiarato che per le Elezioni politiche 2022, “l’obiettivo è arrivare al 5%, siamo convinti di poterci arrivare”.

Il numero cinque sembra essere per Renzi il numero chiave per queste elezioni; infatti, dalla sua Enews lancia anche la campagna ‘Dammi il 5’: “Abbiamo superato i 2mila volontari in un giorno e mezzo. Stiamo preparando la Leopolda, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre e si chiamerà ‘Dammi il 5’: chiederemo a ciascuno di portare 5 amici, c’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa”, sottolinea Renzi.

“Questa campagna elettorale sarà molto difficile – avvisa poi Renzi nella sua Enews – Ma sarà anche breve e dovrà essere ispirata a due parole: coraggio e libertà. Il coraggio di dire le cose come stanno. Senza incertezze, mediazioni, compromessi: diremo la verità su questi anni e sui prossimi che verranno. Siamo gli unici che volevano Draghi e che hanno combattuto contro tutti per averlo, mentre altri dicevano ‘Conte o morte’. La libertà di rischiare, la libertà di sognare, la libertà di provarci” .

“Quanto alle alleanze -spiega poi Renzi accennando la sua strategia politica – siamo pronti ad allearci con chi ha voglia di costruire un progetto serio per il Paese. Se le alleanze devono servirci per racimolare tre seggi non ci interessa: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli”.

“Alla Leopolda ci guarderemo negli occhi e ci scopriremo, una volta di più, coraggiosi. E liberi e forti. – conclude Renzi parlando al suo crowd – I deboli e ricattatati non stanno con noi”.