Renzi: “Noi siamo qui perché tu vinca contro la Ceccardi”

🔈Firenze, Matteo Renzi, durante un evento elettorale con i candidati di Italia Viva alle prossime elezioni regionali per la Toscana, evento al quale era presente anche Eugenio Giani, riferendosi al candidato presidente per il centro sinistra ha detto: “Noi siamo qui perché tu vinca contro la Ceccardi”.

“Queste elezioni – ha poi aggiunto Renzi – sono elezioni complicate dal punto di vista della gestione politica: c’è una grande situazione di tensione nel paese, di difficoltà. Però noi sappiamo che o vince Giani o vince la Ceccardi”.

“Italia Viva è la casa di chi un anno fa ha mandato a casa Salvini. E pensando a tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, siamo contenti di aver mandato a casa Salvini, ma senza fare polemica con il Pd, noi non saremo mai quelli dell’alleanza strutturale con i 5 Stelle”.

Sull’aeroporto di Firenze “l’emendamento dei 5 Stelle non passa, perché se passa l’emendamento non passa il decreto perchè non non diamo i voti al decreto. Non è pensabile che i 5 Stelle cerchino di bloccare il futuro di Firenze e del suo territorio”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le voci di alcuni candidati di Italia Viva, di Stefania Saccardi e di Matteo Renzi: