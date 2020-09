Renzi: Italia viva vi sorprenderà, noi decisivi per vittoria Giani 00:00 / 00:05:32 1X

“A Firenze -dice Renzi- faremo un risultato che vi sorprendera’, mi piacerebbe fosse toscano. Il piu’ alto possibile. Credo che oggi siamo a un bivio, se Iv fa bene alle elezioni Giani vince, se Iv non va Giani perde” ha dichiarato oggi l’ex presidente del Consiglio, intervenendo in un’iniziativa a supporto di Stefania Saccardi

Le elezioni si vincono su una prospettiva riformista. Vinci quando prendi voti

agli altri, e’, calcisticamente parlando, il gol segnato in trasferta che vale doppio. Dopodiche’ credo che Iv prendera’ tanti voti da chi votava Pd, perche’ e’ l’unico partito che ha mandato a casa Salvini ma che non vuole morire grillino”. Lo afferma il senatore e leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in relazione alle Regionali in Toscana.

“Se vince Giani ci sono i soldi del Mes per la sanita’, se vince Ceccardi no. Si sbloccano le

infrastrutture in Toscana se vince Giani, se vince Ceccardi no.Se vince Giani c’e’ un modello di sviluppo collegato all’Europa,se vince Ceccardi no” ha sottolineato il senatore e leader di Italia.

“Ci sono tutte le condizioni- sostiene Renzi- per vincere, ma bisogna darci tutti una mossa. Lo dico anzitutto ai nostri. Nei prossimi 10 giorni faremo di tutto: tavolini, banchini in tutta la regione, in particolar modo nell’ultima settimana, venerdi’ ci rivediamo alla Leopolda”. L’iniziativa, annuncia, si chiamera’ ‘quelli della Leopolda’ e avra’ un formato ridotto rispetto a quello degli anni scorsi vista la particolare situazione determinata dalla pandemia.

“Venerdi’ si e’ compiuto un passo epocale per la nostra citta’. Perche’ avere sbloccato lo stadio e’ una cosa per la quale avrei fatto carte false da sindaco. Non c’e’ piu’ il vincolo della sovrintendenza, e questi sono fatti e non chiacchiere. Mette in minoranza i conservatori, compresi i grillini” ha poi sottolineato Renzi.

“Dall’altra- aggiunge- abbiamo avuto la semplificazione per la pista aeroportuale, che e’ dovuta tornare alla casella iniziale.Questo decreto cambia la prospettiva di Firenze”

“Salvini ci attacca perche’ sa che la differenza in Toscana la facciamo noi. Da questo punto di vista aver attaccato Teresa Bellanova e’ la dimostrazione da una parte di

quanto Salvini sia una piccola persona, dall’altra che Salvini ha paura di Iv e fa bene perche’ nel momento in cui trainiamo i voti decisivi per Giani e per la vittoria dei riformisti in Toscana per lui e’ evidente che finisce il sogno della spallata” ha concluso Renzi