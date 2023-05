Renzi: “Io sono per la Fiorentina ma è giusto che lo stadio lo faccia la Fiorentina”, e intanto a Palazzo Vecchio nasce il gruppo di Italia Viva

Firenze, Matteo Renzi nel corso della registrazione della trasmissione ‘Porta a Porta’ ha invitato il governo ad usare i fondi del Pnrr per l’edilizia popolare “anziché gli stadi”.

“In questi decenni – ha detto il senatore Renzi – non si sono messi i soldi sull’edilizia popolare. Il governo ha i soldi del Pnrr: ha 90 milioni su un fondo chiamato complementare che anziché andare alle case popolari o all’edilizia per i giovani rischia che vada allo stadio di Firenze. Si passa per matti, io sono per la fiorentina ma è giusto che lo stadio lo faccia la fiorentina. Mi sembra di dire una cosa quasi banale”.

Ed intanto è nato ufficialmente giovedì mattina a Palazzo Vecchio, il gruppo consiliare ‘Italia Viva per il Terzo Polo’. Mimma Dardano, fuoriuscita dalla Lista Nardella venerdì scorso, è stata scelta come capogruppo mentre Barbara Felleca, vicepresidente del Consiglio comunale, sarà consigliera. La recente adesione della consigliera Mimma Dardano a Italia Viva ha permesso la costituzione del gruppo del partito di Matteo Renzi al Comune di Firenze.

“Per quanto mi riguarda la scelta di Dardano è incomprensibile, e credo lo sia ai nostri elettori e a tantissimi cittadini: gesti che fanno pensare a manovre di palazzo che allontanano ancora di più la politica dalla gente, dalla comunità”. Aveva detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito della decisione della consigliera comunale Mimma Dardano, eletta nella lista civica dello stesso Nardella, di aderire a Italia Viva.