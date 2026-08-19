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Mer 19 Ago 2026
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‘Regione Toscana sospenda la caccia all’Ibis sacro’: l’appello del WWF

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
WWF

Il Wwf, insieme al Waldrapp Team, ente gestore del progetto ‘Ibis eremita,’ chiede alla Regione Toscana di sospendere il prelievo venatorio deciso sull’Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) e di seguire le indicazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Secondo Wwf e Waldrapp Team, il prelievo diffuso rischia di favorire abbattimenti anche dell’Ibis eremita (Geronticus eremita), specie autoctona scomparsa dall’areale europeo e tornata a volare nei cieli italiani grazie a un pluriennale progetto internazionale di reintroduzione.

La Regione, spiega il Wwf, ha reso cacciabile la specie, non originaria della fauna italiana e diffusa negli ultimi anni nelle paludi e nelle zone umide toscane, su tutto il territorio regionale aperto alla caccia, per tutta la stagione e senza limiti di carniere per i cacciatori toscani.

Viene ricordato che per l’Ispra il prelievo “potrebbe inoltre generare un disturbo diffuso e una disgregazione dei gruppi, incrementando la tendenza di movimenti a lungo raggio, che paradossalmente potrebbe accelerare la colonizzazione da parte della specie aliena di siti nelle regioni confinanti”.

L’Ispra segnala infine il rischio di “abbattimenti involontari di specie protette ‘look-alike’ – quali l’Ibis eremita (Geronticus eremita) o l’Ibis mignattaio (Plegadis falcinellus) – le cui sagome in volo, soprattutto in condizioni di scarsa luce (alba o tramonto), possono risultare pressoché indistinguibili a personale non esperto”.

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