Regione stanzia fondi per maggiore accessibilità ai porti turistici della Toscana

Firenze, approvati fondi della Regione Toscana per eliminare le barriere architettoniche e rendere maggiormente accessibili i porti turistici toscani.

Sono stati stanziati oltre 450mila euro per rendere i porti turistici di interesse regionale ancora più accessibili, in particolar modo si ha l’obbiettivo specifico di eliminare le barriere architettoniche dove sono ancora ad oggi presenti. A riportarlo è una nota che spiega che “per accedere alle risorse è stato emesso un bando al quale hanno partecipato il Comune di Monte Argentario per il porto turistico di porto Ercole; il Comune di Marciana Marina per il proprio porto turistico di Marciana Marina e il Comune di Castiglione della Pescaia per il punto di ormeggio/porto turistico. La graduatoria è stata approvata e quindi 313mila euro vanno a Monte Argentario, 50mila euro a Marciana Marina e 50mila euro a Castiglione. Seguiranno accordi amministrativi tra Regione Toscana e i Comuni per la gestione dei finanziamenti”.

“Eliminare le barriere architettoniche e rendere quindi fruibili gli accessi ai porti è una nostra priorità – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture, Stefano Baccelli -. Abbiamo fatto studi e ricognizioni che hanno evidenziato ancora criticità per la fruibilità delle aree portuali turistiche da parte dei disabili e persone con mobilità ridotta. E’ evidente che tutto questo vada risolto con opportune risorse a cui accedere attraverso appositi bandi”. Nel 2022 “abbiamo dato contributi ai Comuni di Capraia isola e l’Isola del Giglio; il decreto appena approvato – ha concluso Baccelli – stabilisce invece i finanziamenti in base al nuovo avviso pubblico”.