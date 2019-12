Regionali Toscana: Nardella “Giani è la persona migliore”

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana “Eugenio Giani è la persona oggi migliore. Coniuga una grande e lunga esperienza con la capillare presenza sul territorio. Ricordo che in Toscana come in Emilia Romagna non si vota sul Governo nazionale ma sul buongoverno locale, e qui la presenza sul territorio è fondamentale”.

Lo ha detto stamani il sindaco di Firenze Dario Nardella a Controradio parlando di Giani della cui candidatura per il centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana per le elezioni del 2020 si parla da tempo. “In Toscana mi auguro che non si vada a primarie, sarebbe dispersivo, dannoso e negativo – ha aggiunto Nardella -. Non bisogna perdere tempo. Se ci sono alleati che avanzano proposte, queste vengano considerate nel merito”.

Le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Controradio: