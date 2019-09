Regionali, Nardella: “Non esiste un partito dei sindaci”

“Non esiste un partito dei sindaci. I sindaci si sono ritrovati a Livorno per parlare di idee e non di nomi”. Queste sono le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. Il primo cittadino fiorentino ha risposto alle domande sul convegno del 28 settembre che si è tenuto a Livorno tra i sindaci di centro-sinistra della Toscana in vista delle Regionali 2020.

“Spero che non si torni più su questo tema perché si sminuisce il senso dell’iniziativa, che è quello di portare idee al progetto del centro sinistra. Lasciamo la discussione e le polemiche sui nomi e sui partiti – ha continuato -, come sindaci vogliamo dare una mano a costruire un’agenda per il programma delle elezioni del 2020 in Toscana”.

Alla domanda sull’eventualità di una candidatura dell’attuale sindaco di Empoli Brenda Barnini, Nardella ha risposto: “L’obiettivo non era questo, i sindaci non hanno da fare i candidati”.