Regionali, Becattini (PD): “Giani ha fatto un lavoro straordinario”

Il coordinatore della segretaria del Pd toscano, Lorenzo Becattini, ha commentato l’esito delle elezioni regionali, che vedono il candidato del centrosinistra Eugenio Giani in vantaggio sulla candidata del centrodestra Susanna Cecacrdi.

“Da quel che emerge dai primi dati, gli exit pool e le proiezioni, e pur andando cauti, le prime impressioni sono positive. Ringrazio tutta la coalizione che ha sostenuto Eugenio Giani ed anche lo stesso Eugenio Giani che ha fatto un lavoro straordinario impegnandosi notte e giorno per oltre un mese per un risultato importante”.

“Guardiamo con fiducia all’ulteriore spoglio- aggiunge- e credo ci sara’ anche un ottimo risultato per il Partito democratico. Aggiungo infine che la candidatura di Giani, di cui si e’ parlato molto, ha avuto il voto unanime della direzione del Partito democratico il 28 novembre scorso, a dimostrazione che solo con l’unita’ si riescono ad ottenere risultati importanti”. A contribuire a questo risultato importante, dichiara ancora Becattini, “ci ha pensato il lavoro fatto dalla Giunta precedente, il presidente uscente Rossi in primis, sia dal punto di vista di gestione dell’emergenza sanitaria, cosa che ci viene riconosciuta da tutti, ed in generale sullo stile di vita qui in Toscana, su come si vive, e anche sulle opportunita’ che ci possono essere in questa regione. Non si e’ voluta, quindi, fare con il voto la scelta di un’avventura”.