🎧 Regionali: 6 e 7 agosto iscritti M5s Toscana votano su alleanza con PD e candidatura Giani 

Il M5s della Toscana, per decidere se correre in autonomia con un proprio candidato presidente alle Regionali, o se sostenere la coalizione guidata dal Pd col candidato presidente Eugenio Giani alla condizione di un programma scritto, ha convocato “mediante lo strumento della consultazione in rete” l’Assemblea degli iscritti nella regione dalle ore 21 di mercoledì 6 agosto alle ore 18 di giovedì 7 agosto. Â

Ciascun iscritto M5Sè chiamato a rispondere al seguente quesito: “Alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 pensi che il MoVimento 5 Stelle debba partecipare da solo oppure pensi sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione progressista conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere, per iscritto, un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu ?”. Per ragioni di urgenza il preavviso di convocazione è ridotto a 24 ore ai sensi dello Statuto. La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

   Negli ultimi mesi, riepiloga M5s Toscana, “si sono svolti numerosi incontri a tutti i livelli: riunioni dei gruppi territoriali, assemblee provinciali, riunioni regionali, che sono tornati utili ad alimentare il dibattito interno e il confronto politico. Questo ampio e salutare processo partecipativo non ha generato, purtroppo, una soluzione condivisa”, anzi “la prospettiva, avallata dal Partito Democratico di ricandidare il presidente uscente Eugenio Giani, che ha perseguito indirizzi e azioni politiche che dall’opposizione, il M5S ha fortemente avversato, è emersa come un serio ostacolo rispetto a una soluzione unitaria”.Â

Perciò, spiega ai suoi il M5s Toscana, “rimanendo una forte contrapposizione tra coloro che ritengono che non vi siano le condizioni per entrare a far parte della coalizione politica che si è formata nell’area progressista e coloro che invece ritengono percorribile questa soluzione, con il corredo di alcune essenziali garanzie, appare ragionevole che la decisione finale sia rimessa alla intera comunità territoriale del Movimento”. Gli iscritti dovranno pronunciarsi sulle seguenti opzioni: “partecipare alla prossima elezione regionale in assoluta autonomia, con un proprio candidato Presidente; dare mandato ai vertici del Movimento per concludere un accordo chiaro e per iscritto, che richiami puntualmente i progetti e gli obiettivi individuati – ai nostri tavoli di confronto – come assolutamente imprescindibili e che riconosca il Movimento 5 Stelle come punto di riferimento della intera coalizione nelle scelte di indirizzo che verranno adottate sui temi ambientali; in tale ipotesi la partecipazione del M5s alla coalizione progressista sarà condizionata esclusivamente al raggiungimento e alla sottoscrizione di un pieno e completo accordo.Â

La riunione online organizzata l’altro ieri sera per capire se procedere nel sostegno di Eugenio Giani come candidato presidente della Toscana non avrebbe portato a una decisione tra chi nel M5s sarebbe favorevole e chi contrario. Così, secondo quanto appreso, sarebbe stato affidato al voto online tra gli iscritti al M5s se il Movimento entrerà nella coalizione di centrosinistra alle prossime Regionali, a sostegno di Eugenio Giani, oppure se farà una corsa in solitaria.

 L’assemblea iniziata intorno alle 21.30 alla presenza del presidente del M5s Giuseppe Conte, della vicepresidente Paola Taverna e dei vertici toscani, sarebbe terminata all’una di notte. Secondo quanto appreso sarebbero emerse ulteriori perplessità da parte degli iscritti di Livorno, Empoli (Firenze) e Carrara, restii a voler procedere col sostegno a Giani. Per questo motivo il presidente Conte avrebbe scelto la via del voto online. Dovrebbe essere utilizzata la piattaforma ‘Sky vote’, già nota all’interno del M5s: non è certo se le operazioni di voto si possano concludere prima dell’inizio dell’assemblea del Pd, in calendario giovedì alle ore 21 nella sede di via Forlanini a Firenze.

