Referendum, affluenza: Toscana seconda in Italia con il 66,27%

Davanti alla Toscana solo l’Emilia Romagna con un’affluenza il 66,7%. Fra le singole province e aree metropolitane Firenze ha avuto la quota più alta con il 70,02%, dato migliore del Centro Italia

Il dato dell’affluenza degli elettori alle urne in Toscana per il referendum costituzionale è del 66,27%, il secondo miglior dato fra le regioni a livello nazionale dopo l’Emilia Romagna, e di poco superiore al 65,89% registrato in occasione del referendum costituzionale 2020. Fra le singole province e aree metropolitane Firenze ha avuto la quota più alta con il 70,02%, dato migliore del Centro Italia, seguita da Siena (67,65%), Pisa (66,92%), Prato (66,13%), Arezzo (65,79%), Livorno (64,61%), Lucca (63,60%), Pistoia (63,54%), Grosseto (62,74%), Massa Carrara (61,88%).

L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: l’affluenza è stata del 66,7%, quasi otto punti in più rispetto alla media nazionale del 58,9%. È di poco sopra alla Toscana, che ha registrato un’affluenza intorno al 66,3%.

Il dato emiliano-romagnolo fa segnare 20 punti percentuali in più rispetto alle regionali di un anno e mezzo fa, quando l’affluenza finale fu del 46,4%.

Le province in cui si è votato di più sono Bologna, con oltre il 70% di partecipazione degli elettori, seguita da Modena (67%), Reggio Emilia (66,9%), Ravenna (66,5%), Forlì-Cesena al 66%. Maglia ‘nera’ a Piacenza, che sfiora comunque il 63%.