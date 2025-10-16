Controradio Streaming
ToscanaCronacaRapina alle Poste a Firenze, arrestato 45enne
Rapina alle Poste a Firenze, arrestato 45enne

By Raffaele Palumbo

Rapina all’ufficio postale di Ugnano: arrestato un 45enne italiano, individuato dalla squadra mobile grazie alle telecamere interne ed esterne. Il colpo, avvenuto lo scorso 19 agosto in piazza della Crezia, aveva fruttato 1.305 euro.

Colpo all’ufficio postale di Ugnano, in piazza della Crezia, arrestato 45enne italiano dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare con l’accusa di rapina aggravata e ricettazione. I fatti risalgono allo scorso 19 agosto, la notizia è stata data oggi.
Ad agire un uomo, volto nascosto da un casco e uno scaldacollo, armato di pistola: secondo quanto ricostruito, il malvivente minacciò i dipendenti dell’ufficio postale facendosi consegnare 1.305 euro. Poi la fuga in sella a uno scooter rubato. Da un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’ufficio postale, i poliziotti della squadra mobile hanno individuato il 45enne quale presunto responsabile. All’esito degli approfondimenti svolti, è stata rivenuta e posta sotto sequestro la pistola impiegata per la rapina che è risultata essere una pistola scacciacani.

