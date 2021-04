Raccolta rifiuti: un numero verde per le persone in quarantena

Chiamando l’800 127 484 e selezionando l’opzione ‘numero 5’, le persone sottoposte a isolamento domiciliare potranno parlare direttamente con un operatore

Un nuovo canale dedicato per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle persone in quarantena obbligatoria è stato attivato da Sei Toscana. Da oggi è attivo il ‘Servizio Covid’ del numero verde come precisa una nota.

Chiamando l’800 127 484 e selezionando l’opzione ‘numero 5’, le persone sottoposte a isolamento domiciliare potranno avere tutte le info utili sulle modalità del servizio di raccolta rifiuti, consegna e ritiro del kit di raccolta.

Il servizio è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13. È possibile richiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Sei Toscana fornisce alle utenze indicate dai singoli Comuni di residenza i contenitori per effettuare la raccolta rifiuti che, in via del tutto eccezionale, non devono essere differenziati.

I rifiuti vengono prelevati direttamente al domicilio e le operazioni sono svolte in sicurezza: il personale incaricato è dotato di tutti i Dpi necessari e non ha alcun contatto con l’utenza, inoltre i mezzi utilizzati per la raccolta vengono sanificati e igienizzati ad ogni fine turno. Il servizio di raccolta e smaltimento viene eseguito come stabilito dalle direttive della Regione Toscana e questi rifiuti vengono mandati direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare.