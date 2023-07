Quinto nido per la tartaruga Caretta caretta: “Stagione incredibile”

La tartaruga Caretta caretta ha nidificato per la quinta volta le spiagge dell’Isola d’Elba, presso Marciana Marina. Legambiente parla di una “stagione incredibile”

Da quanto risulta da una nota diffusa da Legambiente, che ritiene la stagione corrente “incredibile”, la tartaruga Caretta caretta ha nidificato per la quinta volta l’Isola d’Elba.

La scoperta è stata fatta la notte scorsa a mezzanotte su una spiaggia di Marciana Marina: la tartaruga, si spiega, prima ha risalito la spiaggia de La Marina, “probabilmente attratta e confusa dai lampioni”. “Lì purtroppo è successo tutto quello che non si deve fare in situazioni simili: foto con il flash, gente intorno alla tartaruga che parlava ad alta voce e persino un tizio che ha cercato di spostare l’animale, che la fine e fortunatamente, dopo una ventina di minuti, ha ripreso la via del mare”.

Secondo i controlli effettuati, avrebbe poi raggiunto la vicina spiaggia del Capitanino dove ha scavato “il suo nido in un’area molto meno illuminata e tranquilla, proprio accanto al molo dei sassi e a pochi metri dalle barche ormeggiate in porto e a pochi passi dal lungomare”.

I volontari dell’associazione hanno messo in sicurezza “la nidicazione con un’innocua luce rossa e tenendo a debita distanza i curiosi”. Poi la tartaruga è tornata in mare.

E’ stata, dunque, avvertita la Capitaneria di porto che ha a sua volta allertato l’Arpat per effettuare il controllo definitivo dell’avvenuta nidificazione. Un quarto nido di Caretta caretta, ricorda la Guardia costiera, “è stata scoperto sabato scorso nel comune di Campo nell’Elba, in località la Foce”.

I frequentatori dei tratti di spiaggia interessati dalle nidificazioni, si spiega dalla Capitaneria di porto, “sono pregati di non avvicinarsi ai nidi per non alterare lo stato dei luoghi e assicurare ai futuri ‘piccoli’ esemplari di nascere in sicurezza”.