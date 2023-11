Quarrata (PT): 4 denunciati per furto da agenti impegnati soccorsi

L’intervento della polizia ha evitato anche che i giovani fossero aggrediti per quanto avevano fatto. Quarrata è uno dei centri maggiormente colpito dalle inondazioni degli scorsi giorni

A Quarrata, nel corso dell’attività di soccorso agli alluvionati, la polizia ha identificato e denunciato quattro minori per il furto di un portafoglio in un negozio di parrucchiere nel comune colpito dall’alluvione. L’intervento della polizia ha evitato anche che i giovani fossero aggrediti per quanto avevano fatto.

Erano in pieno svolgimento le operazioni di soccorso, quando l’attenzione di una delle numerose pattuglie della polizia stradale scese in campo per soccorrere gli abitanti della provincia pistoiese duramente colpiti dal nubifragio dei giorni scorsi, è stata attirata da un uomo, che, urlando, stava inseguendo un gruppo di giovani.

Questi, risultati poi essere minorenni, erano entrati, insieme a un quinto ancora da identificare, all’interno di un negozio di parrucchiere in via Montalbano a Quarrata e, approfittando della situazione di caos legata all’alluvione, avevano sottratto un portafogli a uno dei dipendenti che stava spalando il fango dal negozio. Scoperti, i giovani sono scappati.

La vittima li ha però rincorsi per alcune centinaia di metri, poi l’intervento dei poliziotti che hanno bloccato i quattro evitando anche che venissero aggrediti dagli abitanti di Quarrata che avevano assistito alla scena e che, stremato dai danni subiti, stava per reagire. La perquisizione e i successivi accertamenti hanno permesso di restituire il denaro al proprietario, mentre i quattro sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Firenze.