Quarrata: aperte iscrizioni per contributo economico del “Pacchetto scuola”

Da oggi a venerdì 31 maggio sarà possibile presentare la richiesta per il contributo del “Pacchetto Scuola”, unica forma di incentivo economico individuale per il diritto allo studio, riservato alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e, da quest’anno, anche agli alunni dei corsi di istruzione organizzati da agenzie formative accreditate.

Potranno accedere al “Pacchetto Scuola” soltanto i giovani residenti nel Comune di Quarrata che non hanno ancora compiuto il ventunesimo anno di età (ad eccezione degli studenti diversamente abili, per i quali non vi sono limiti di età) e che dichiarano un valore Isee non superiore a 15.748,78 euro. Non sono previsti quest’anno requisiti di merito.

L’importo assegnato a ciascuna famiglia potrà variare da un minimo di euro 180 ad un massimo di euro 300. La cifra esatta sarà determinata in fase di erogazione del contributo sulla base dell’effettivo importo stanziato dalla Regione Toscana al Comune di Quarrata.

La domanda d’ammissione al bando, con allegata la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata al Comune di Quarrata tassativamente dal 2 al 31 maggio, recandosi presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Quarrata.

In alternativa la domanda può essere presentata con spedizione tramite posta all’indirizzo “Comune di Quarrata – Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati, Piazzetta E. Loi, n. 2, 51039 Quarrata – Pt”; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]; tramite Speed (Sistema Pubblico di Identità Digitale).