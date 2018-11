Puccini: “Alice nel paese delle meraviglie” con Centrale dell’Arte

Centrale dell’Arte presenta al Teatro Puccini “Alice nel paese delle meraviglie”, domenica 25 novembre alle ore 16:45

La compagnia Centrale dell’Arte andrà in scena al Teatro Puccini con lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie”, domenica 25 novembre alle ore 16:45. Sul palco Silvia Baccianti, Viviana Ferruzzi, Lavinia Rosso e Teo Paoli regia e musiche originali di Teo Paoli.

Il nuovo spettacolo di Centrale dell’Arte, compagnia residente del Teatro Puccini, in

coproduzione con la compagnia La Tarumba, sottolinea l’aspetto onirico del racconto di

Carroll seguendone i repentini e inaspettati cambi di situazione e i percorsi mentali ai limiti

dell’assurdo.

In una scenografia in continua trasformazione, dove l’elemento video dialoga con i giochi

di ombre e trasparenze, la storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera sonora

rarefatta e suggestiva, punteggiata da canzoni che si materializzano inaspettatamente

come addensamenti di pensiero.

Uno spettacolo la cui trama (in accordo con la narrazione di Carroll) trova senso nella

capacità infantile di varcare, senza soluzione di continuità, il confine fra reale e

immaginario.

Età consigliata: 4 – 12 anni

Durata 60 minuti

Biglietti in vendita solo presso la biglietteria del Teatro Puccini:

posto unico numerato € 8,00

(diritti di prevendita esclusi)