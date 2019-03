Publiacqua: Perra nuovo presidente

Lo ha deciso oggi l’assemblea dei soci riunitasi a Firenze per eleggere il nuovo cda. La nomina di Perra è avvenuta all’unanimità dei presenti dopo che al momento del voto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha abbandonato l’assemblea.

Lorenzo Perra è il nuovo presidente di Publiacqua mentre Paolo Tolmino Saccani è confermato amministratore delegato. Lo ha deciso oggi l’assemblea dei soci riunitasi a Firenze per eleggere il nuovo cda. La nomina di Perra è avvenuta all’unanimità dei presenti dopo che al momento del voto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha abbandonato l’assemblea. Lorenzo Perra, spiega un comunicato stampa, è un “esperto di regolazione e gestione di utilities. Ha in passato ricoperto la carica di direttore generale dell’Ato Toscana Centro dei rifiuti, oltre ad essere stato consulente in materia di servizi pubblici” inoltre “è stato docente all’Università di Firenze di Economia Pubblica e Teoria della Regolazione”.

Tra i confermati ci sono, nel ruolo di amministratore delegato Paolo Tolmino Saccani, che ha già ricoperto tale ruolo in altre società del settore idrico, quale, ad esempio, Acea, Ato 2 e Acque spa, e, nel ruolo di VicePresidente, Simone Barni. Nominati consiglieri Annaclaudia Bonifazi, Eva Carrai, Giuseppe Cartelli, Chiara Masini e Riccardo Pieroni. Il collegio dei revisori è formato da Michele Marallo, nel ruolo di presidente, Alessia Bastiani, Alberto Pecori. Sindaci supplenti sono Antonio Nicosia e Giuliana Partilora. L’assemblea ha ringraziato l’ex presidente Filippo Vannoni e il consigliere uscente Carolina Massei.