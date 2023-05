Psichiatra uccisa, borsa studio in suo nome dall’Ordine medici Pisa

Pisa, A Barbara Capovani, la psichiatra uccisa la scorsa settimana fuori dal Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’Asl Toscana nord ovest, sarà intitolata una borsa di studio per giovani medici istituita dal consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Pisa.

Lo ha reso noto lo stesso Ordine annunciando per il 3 maggio alle 18 anche un incontro pubblico all’Auditorium della sede pisana della Camera di commercio della Toscana nord ovest. All’iniziativa per onorare la memoria della psichiatra uccisa, è spiegato in una nota firmata dal presidente dell’Ordine pisano Giuseppe Figlini, parteciperanno “le autorità cittadine, i direttori dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, Silvia Briani, e della Asl Toscana NordOvest, Maria Letizia Casani, il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri, Filippo Anelli, e le rappresentanze degli ordini dei medici provenienti da tutta l’Italia. Al termine dell’incontro, alle 20, si svolgerà una fiaccolata, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, a cui parteciperanno il presidente e i vertici istituzionali della Fnomceo e i rappresentanti nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e dell’Intersindacale medica mentre in contemporanea, nelle principali province italiane, si svolgeranno altre manifestazioni e fiaccolate, in ricordo della dottoressa Barbara Capovani e per riaffermare il diritto alla sicurezza per tutto il personale sanitario, impegnato quotidianamente per garantire la salute dei cittadini”.