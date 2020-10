Protezione civile: Firenze Alert si rinnova e si ‘allarga’

È il servizio di informazioni telefoniche del Comune per le emergenze della protezione civile e le comunicazioni di servizio e pubblica utilità

Firenze Alert, il servizio di informazioni telefoniche del Comune di Firenze, si rinnova. Da oggi i cittadini che si iscriveranno al servizio potranno scegliere se ricevere esclusivamente comunicazioni della protezione civile (i messaggi di allerta legati alle emergenze) oppure anche informazioni di servizio e pubblica utilità.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line presente su www.firenzealert.it, indicando anche il proprio indirizzo, così da poter ricevere informazioni personalizzate rispetto alla zona di interesse.

Il servizio è gratuito ed è possibile cancellarsi in qualsiasi momento, chiamando il numero 055 0317427.

Chi aderisce a Firenze Alert riceverà, sul proprio telefono, fisso o mobile, una telefonata dai seguenti numeri: 055.0317847 per comunicazioni di protezione civile; 055 0317423 per informazioni di servizio.

I cittadini il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici ottengono l’iscrizione di diritto e possono cancellarsi in qualsiasi momento chiamando il numero 055 0317427.

Quanti precedentemente iscritti per le finalità di protezione civile riceveranno sabato prossimo, dal Comune di Firenze, una telefonata dove verrà data la possibilità di confermare l’iscrizione anche per altre comunicazioni di servizio. Seguirà, la prossima settimana, anche un sms promemoria.

“È un sistema più complesso rispetto al precedente – ha spiegato la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi – con questo nuovo dispositivo comunicheremo ai cittadini che si iscriveranno al servizio sia le emergenze che altre notizie di interesse per la vita della comunità come, ad esempio, lo spostamento delle auto o le linee di comportamento da tenere durante eventi particolari, così come le regole da seguire per fronteggiare la pandemia”. “È un modo – ha aggiunto la vicesindaca – per rendere più presente l’amministrazione e per informare puntualmente sulle decisioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. È importante essere iscritti la sistema di allertamento per le emergenze perché questo ci consentirà di suggerire tempestivamente le condotte più appropriate per affrontare i frangenti difficili”.

“Firenze Alert – ha concluso – è un servizio realizzato dall’azienda Enterprise Contact Group, azienda proprietaria di Sindaci in Contatto 2.0, che ringraziamo, oltre che per la professionalità dimostrata nel continuo miglioramento del servizio, anche per la collaborazione nell’attivazione di questa campagna”.

1. Telefonata al data base iscritti

Salve, questa è una telefonata da parte del Comune di Firenze. Il suo numero risulta iscritto al servizio telefonico Firenze Alert, dedicato alla comunicazione di Protezione civile. Per confermare la sua iscrizione e continuare a usufruire del servizio, anche per informazioni di pubblica utilità, digiti 1

2.SMS promemoria

Comune di Firenze. Il suo numero risulta iscritto al servizio telefonico Firenze Alert, dedicato alla comunicazione di Protezione civile. Per confermare la sua iscrizione e continuare a usufruire del servizio, anche per informazioni di pubblica utilità, compili il modulo su www.firenzealert.it. Potrà cancellarsi successivamente chiamando il numero 055 0317427