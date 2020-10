Prato: nuova vita al quartiere Soccorso con un progetto di rigenerazione artistica

Sono 80 immobili abbondonati e cinque aree verdi incolte gli spazi che prendono vita nel quartiere Soccorso. Il progetto che ha visto lo sviluppo di una mappa dei vuoti urbani del Quartiere (fondi sfitti e spazi residuali in abbandono) disponibile in open source, consultabile a questo link

Da questa iniziativa è nata anche la possibilità di avere uno spazio in uso temporaneo per due settimane, che l’artista aprirà alla cittadinanza e ad un gruppo di giovani creativi under 30 che collaborano al progetto, come luogo di sperimentazione di pratiche artistiche e punto di contatto nel cuore di via Milano.