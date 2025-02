Protesta dei trattori: presidio a Firenze fino a mercoledì

E’ arrivata a Firenze la protesta dei trattori. Una trentina i mezzi agricoli riuniti in piazza Artom, raggiunta dai manifestanti dopo un viaggio lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno con partenza da Fauglia (Pisa). Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi i manifestanti, riconducibili al movimento Coapi, rimarranno in presidio a Firenze, in piazza Artom, fino al 12 febbraio.

Elia Fornai, tra i rappresentanti di Copai, spiega che altri agricoltori dovrebbero unirsi al presidio nelle prossime ore, con mezzi in arrivo dalla Valdichiana, il Mugello, la provincia di Arezzo. Intanto ieri è stato organizzato anche un volantinaggio all’esterno di Taste, il salone del gusto in corso alla Fortezza da Basso a Firenze, per sensibilizzare i consumatori sui motivi della protesta: “Loro stessi sono penalizzati dal costo dei prodotti”.

L’obiettivo del presidio è riuscire ad avere un incontro con il governatore Eugenio Giani, “richiesto nei giorni scorsi ma al momento senza aver ricevuto risposta”, afferma Fornai. I manifestanti, spiega, “chiedono a livello nazionale la dichiarazione dello stato di crisi per il settore, per la quale è necessario che si muovano a livello territoriale le Regioni”: “L’agricoltura è in un momento particolare di crisi, servono misure immediate”, Quando “il ministro Lollobrigida parla di un incremento del 12% quello lo ha avuto l’agroalimentare, chi trasforma e commercializza, non gli agricoltori”. In merito poi alla dichiarazione di Lollobrigida che giorni fa ha detto di non vedere “proteste particolari” degli agricoltori Fornai risponde “che chi sta manifestando spera in un futuro dell’agricoltura mentre chi è rimasto a casa è rassegnato”.